Pd | fumata nera su data e voto online | intesa lontana nei dem

il Resto del Carlino

al Partito democratico sul voto online e sullo slittamento della data delle primarie. Al quartier generale del Pd si sono riuniti, da remoto e in presenza, i responsabili delle mozioni in ...Mancano otto giorni all'elezione dei dieci membri laici del Csm e in Parlamento non c'è aria di intesa tra maggioranza e opposizione. E questo è un guaio per l'esecutivo, che senza un Consiglio ... Vertenza Metatron, fumata nera "Dall’azienda nessuno spiraglio" Nessuno spiraglio di speranza, al momento, per la vertenza dei lavoratori di Metatron, partita poco prima di Natale. L’azienda, acquistata l’anno scorso dal gruppo Landi Renzo Spa di Reggio Emilia, le ...Fumo proveniente e persone che fuggono in strada, in una faccenda che ha toccato una palazzina di Roma. Il fatto si starebbe verificando da un’ora nella zona di viale Marconi, dove da un appartamento ...