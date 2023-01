(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen. (Adnkronos) - Arrivano alla spicciolata al Nazareno i partecipanti - quelli in presenza - alla riunione sulle regole delle. All vigilia della Direzione di domani arrivano senza un accordo in tasca, nonostante il lavorio durato tutto il giorno e che ha visto anche il segretario Enrico Letta impegnato alla ricerca di una sintesi. "Se c'è un accordo? Vediamo alla riunione", dice Andrea De Maria della mozione Bonaccini. Stessa antifona da Francesco Boccia, coordinatore dell'area Schlein. Il punto è sempre lo stesso: leon line da affiancare ai gazebo su cui insiste il fronte Schlein. Contrari Bonaccini e De Micheli, tiepido Cuperlo. Dopo oltre due ore di riunione degli 'sherpa' al Nazareno, il nodo non è sciolto. Anzi. E'. ...

OlbiaNotizie

- Favorevoli i sostenitori di Elly Schlein, ipotesi bocciata da Bonaccini e De Micheli. Cuperlo d'accordo a patto che ci siano regole chiare e rigorose. Non è chiaro come registrare i votantiContinua lotra il governo e le Ong impegnate nei salvataggi lungo la rotta del ... ha detto in una nota il gruppo delin regione. Tra i 73 a bordo della Geo Barents anche il ventunenne ... **Pd: è scontro tra candidati, ancora muro contro muro su primarie on line** Favorevoli i sostenitori di Elly Schlein, ipotesi bocciata da Bonaccini e De Micheli. Cuperlo d'accordo a patto che ci siano regole chiare e rigorose. Non è chiaro come registrare i votanti ...La riunione tra i delegati degli aspiranti alla guida del Pd (Bonaccini, Schlein, Cuperlo, De Micheli) va a avanti per ore e ore. Un giorno non basta per ...