Pazza Dea bella a metà vince ma col batticuore

(Di martedì 10 gennaio 2023) Bergamo. L’Atalanta nel 2023 ha deciso di far venire la tachicardia ai suoi tifosi: a La Spezia va sotto dopo appena 8 minuti e subisce anche il secondo gol e solo nell’ultimo quarto d’ora si riprende, per pareggiare infine al 93?. A Bologna passano appena 6 minuti per assistere a una nuova ricaduta, ma nel secondo tempo cambia faccia, cambia tutto e in poco più di dieci minuti con due gol porta a casa i tre punti. Vero che i Mondiali ci hanno insegnato che le partite non finiscono mai perché i recuperi erano lunghissimi, ma può valere anche se di minuti ne giochi un po’ meno e però ti costringi ogni volta a rimontare. Brutto brutto il primo tempo, un sollievo il secondo, quando sembra di vedere in campo un’altra squadra e gli avversari diventano non più irresistibili. L’Atalanta che ribalta le partite si gode anche una classifica un filo migliore di quella che aveva quando il ...