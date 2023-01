Paul McCartney è stato quasi investito ad Abbey Road per ricreare la celebre foto dei Beatles

Leggi su cinemaserietv

(Di martedì 10 gennaio 2023)adperlache ritrae iscattata nel 1969. Ad aver rivelato l’aneddoto è stata Mary, nel corso di un’intervista durante il documentario If These Walls Could Sing. Un inconsapevole automobilista, quindi, ha rischiato di uccidere uno degli ultimi due Beatle rimasti in vita… Come riportato da People, la figlia diha raccontato: “La parte in cui l’auto lo hasulle strisce pedonali è stata divertentissima. Mentre uscivamo dallo studio, gli ho detto: ‘Ti filmo sulle strisce pedonali’, e lui è andato oltre e ...