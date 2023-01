Patrizia De Blanck | chi è | età | carriera | patrimonio | amori della contessa | marito | figlia | foto e Instagram

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tutto pronto per il classico appuntamento pomeridiano di Rai 1 con Oggi è un altro giorno, la trasmissione in onda dalle 14.00 e condotta da Serena Bortone. Tra gli ospitipuntata di oggi ci sarà anche l’amatissimaDe. Che si racconterà a cuore aperto: dallaalla sfera sentimentale e al grande amore per laGiada. Dagli esordi al debutto diDeDeè nata a Roma il 9 novembre del 1944. E’di Lloud Dario, ultima discendentefamiglia veneziana un tempo proprietaria del palazzo Ca’Dario, e dell’ambasciatore di Cuba Guillermo Dey Menocal. Il padre era il cugino del terzo ...