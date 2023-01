Patrimoniale per gli altri | esenzione Imu per sé L' ipocrisia di Rifondazione comunista

Leggi su iltempo

(Di martedì 10 gennaio 2023) Evviva le tasse, ma solo se riguardano gli. E' il caso del. In prima fila quando c'è da chiedere lama stranamente restio a rispettare le scadenze fiscali quando lo riguardano. Specie se si tratta dell'Imu sull'immenso patrimonio immobiliare ancora appannaggio del partito che fu di Bertinotti. Un colpo durissimo alle finanze di, un «enorme danno economico», dice il segretario nazionale Maurizio Acerbo all'AdnKronos, chiedendo alle forze politiche in Parlamento, tutte, di intervenire a difesa della democrazia e di «uno dei pochi partiti, intesi in senso tradizionale, presenti in Italia, oltre che uno dei più antichi con i nostri 31 anni di storia». Per il secondo anno esclusa dalla possibilità di beneficiare delle ...