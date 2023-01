Partnership Renault - Punch Torino sui motori diesel a basse emissioni

(Di martedì 10 gennaio 2023)- Il Gruppo, noto centro di eccellenza per lo sviluppo di sistemi di propulsione e la relativa elettronica di controllo, hanno annunciato, in data odierna, di aver ...

Italpress

Il Gruppofarà rientrare questanell'ambito del Progetto Horse annunciato in occasione del Capital Market Day. Nell'ambito del Progetto Horse, i team di ingegneri del Gruppo ...'Siamo entusiasti di questa nuovacon un attore mondiale come il Gruppo- ha aggiunto Pierpaolo Antonioli, CTO del Gruppo PUNCH e CEO di PUNCH Torino - La nostra storia come parte ... Partnership Renault-Punch Torino sui motori diesel a basse ... 2 minuti per la lettura TORINO (ITALPRESS) – Il Gruppo Renault e Punch Torino, noto centro di eccellenza per lo sviluppo di sistemi di propulsione e la relativa elettronica di controllo, hanno annunci ...Tutti i dettagli sulle partnership tra #Renault e #PUNCH Torino per la produzione di #motori a basse emissioni ...