Parma | i convocati per l'Inter | Buffon torna a San Siro | out Oosterwolde

Sportitalia

Tra ifigura anche l'ultimo arrivato, il centravanti croato Leon Sipos, tesserato nel ... Ternana, Bari e Spezia e in poi in C con Pisa e Pro Vercelli, ex Padova, Piacenza, AlbinoLeffe,,...Roma " Lo staff tecnico della Nazionale Italiana Under 18 ha ufficializzato la lista degli atletiper il raduno diin programma dal 10 al 12 gennaio a. Gli Azzurrini si ritroveranno nel capoluogo ducale con allenamenti programmati presso la Cittadella del Rugby a partire dal ... Inter-Parma, i convocati di Pecchia per la Coppa Italia L’Inter si rituffa in Coppa Italia dopo il deludente pareggio di Monza che la spedisce a meno 10 dal Napoli capolista. Inzaghi deve fare i conti con molti ...Pietro Melegari, seconda/terza linea della Rugby Parma, risulta l’unico atleta emiliano (assieme al reggiano Mussini) convocato al primo raduno del 2023 della Nazionale Italiana Under 18, che inizia q ...