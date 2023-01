Paris Saint Germain-Angers mercoledì 11 gennaio 2023 ore 21 | 00 | convocati | formazioni ufficiali | quote | pronostici Si ferma Verratti

(Di martedì 10 gennaio 2023) Sono ben 36 i punti di differenza che separano le due squadre, nel più classico dei testacoda a margine del diciottesimo turno di Ligue1: la capolistaaffronta in casa il fanalino di coda. Parigini che sono andati a vincere sul campo dello Chateauroux venerdì scorso, non senza qualche difficoltà: il primo tempo è infatti terminato sull’1 InfoBetting: Scommesse Sportive e

SuperNews

Il campione del mondo illumina l'allenamento del- Germain: Neymar lo serve, lui manda fuori giri il portiere con una finta di corpo. ...Calciomercato Juventus, Zidane con Mbappe: lo scenarioStando a quanto riporta 'El Chiringuito', infatti, Zinedine Zidane potrebbe essere il nome giusto per la panchina del- Germain. ... Pronostico Paris Saint Germain - Angers Sco con quote del match di ligue 1 del 11-01-23 Calcio ora per ora Il Paris Saint-Germain ha annunciato un viaggio a Doha e Riad il 18 Il Paris Saint-Germain ha annunciato un viaggio a Doha e Riad il 18 e 19 gennaio… Leggi ...Skriniar ancora non ha deciso. Sul piatto della bilancia pesa il maxi ingaggio proposto dal PSG e addirittura 12 milioni alla firma.