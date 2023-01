Paolo Calissano | spariti 70 mila € dal conto dell’attore suicida Indagato l’ex tutore

(Di martedì 10 gennaio 2023)amministratore di sostegno di, l’attore genovese morto a Roma per una intossicazione da farmaci antidepressivi il 29 dicembre 2021, èa Genova per peculato e circonvenzione di incapace. L’avvocato Matteo Minna, come anticipato dal Secolo XIX, avrebbe secondo gli inquirenti prelevato dai conti dicirca 70euro. A presentare un primo esposto, in cui si ipotizzava il peculato, erano stati i familiari diche si erano accorti degli ammanchi. Poi a dicembre, quando la procura di Roma ha chiuso le indagini sulla morte, ha integrato la denuncia ipotizzando anche la circonvenzione d’incapace. Il fascicolo è in mano al pubblico ministero genovese Francesco Cardona Albini e all’aggiunto Vittorio Ranieri Miniati. ...

