Paolo Calissano | prelievi sospetti prima della morte | quasi un milione di ammanchi

Leggi su tg24.sky

(Di martedì 10 gennaio 2023) Non c’è pace per: adesso un’inchiesta indaga per capire se sia stato truffato. Il suo patrimonio si sarebbe progressivamente assottigliato, complice una serie didai conti correnti, con un ammanco complessivo intorno aldi euro. Sullo sfondo la desolante ipotesi di circonvenzione d’incapace. La Guardia di finanza di Genova indaga da alcune settimane sulla gestione del patrimonio diche, stando all’oggetto degli accertamenti degli investigatori, si sarebbe progressivamente assottigliato. Per questo al centro delle verifiche ci sarebbe la gestione delle finanze dell’attore da parte dell’amministrazione di sostegno, disposta dal tribunale di Genova nel 2006. Secondo il Secolo XIX l’ipotesi di reato su cui indagano le Fiamme Gialle, ...