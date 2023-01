Paolo Calissano | prelievi sospetti dal suo conto prima della morte | «Spariti 70mila euro» Aperta un?inchiesta

Corriere della Sera

A Genova le accuse su Matteo Minna sono di peculato e circonvenzione di ...La morte di, l'attore deceduto a Roma nel dicembre 2021 a causa di un'intossicazione da farmaci antidepressivi, continua a far discutere. Dopo le indagini e la chiusura del caso, a far balzare ... Paolo Calissano, prelievi sospetti dal suo conto prima della morte: sparito un milione di euro. Aperta... Una serie di prelievi sospetti dai conti correnti di Paolo Calissano, l’attore genovese morto a Roma per un’intossicazione da farmaci antidepressivi il 29 dicembre scorso, all’età di 54 anni. L’ex amm ...La morte di Paolo Calissano, l’attore deceduto a Roma nel dicembre 2021 a causa di un’intossicazione da farmaci antidepressivi, continua a far discutere. Dopo le indagini e la chiusura del caso, a far ...