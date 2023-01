Paolo Calissano | prelievi sospetti dal suo conto prima della morte | “Spariti 700 mila euro”

(Di martedì 10 gennaio 2023) Circonvenzione d’incapace. È questa l’ipotesi di reato su cui sta la guardia di finanza nell’inchiesta aperta sulla gestione del patrimonio dell’attore, trovato morto nel suo appartamento poco più di un anno fa, all’età di 54 anni. Un’indagine partita da una denuncia dei famigliari dell’interprete di “Vivere” e “La dottoressa Giò”, in cui viene accusato l’uomo che per 13 anni ha svolto il compito di amministratore di sostegno dell’attore. All’attenzione degli inquirenti, idi denaro dalcorrente diche, secondo quanto riporta Il Secolo XIX, si sarebbe sempre più assottigliato nei suoi ultimi anni di vita. In particolare, si indaga su una decina di bonifici partiti nel 2019 da unintestato a ...

Ascolta questo articoloera un attore noto per aver lavorato in diverse fiction di successo, tra cui 'Vivere'. La notizia della sua morte , avvenuta il 3 dicembre 2021, all'età di 54 anni, nel suo ...Considerano anomali, per non dire sospetti, bonifici per decine di migliaia di euro. E così i familiari di, morto il 29 dicembre 2021 per un'intossicazione da farmaci anti - depressivi (secondo quanto ricostruito dalla Procura di Roma) hanno presentato due diversi esposti contro l'... Paolo Calissano, indagine sui prelievi dal suo conto prima della morte. «Spariti 700.000 euro» A presentare un primo esposto, in cui si ipotizzava il peculato, erano stati i familiari di Calissano che si erano accorti degli ammanchi nei conti dell’attore ...Due diversi esposti ipotizzano i reati di peculato e circonvenzione di incapace. Il legale: "L'ho assistito per 15 anni, mi difenderò nelle ...