Paolo Calissano | l' ex tutore indagato per peculato e circonvenzione di incapace

Corriere della Sera

Leggi Anche Sara Ricci ricorda: 'La sua morte non è stata qualcosa di voluto. Aveva voglia di riscattarsi' A presentare un primo esposto, in cui si ipotizzava il peculato, erano stati i familiari diche si ...Non c'è pace per: adesso un'inchiesta indaga per capire se sia stato truffato. Il suo patrimonio si sarebbe progressivamente assottigliato, complice una serie di prelievi sospetti dai conti correnti, ... Paolo Calissano, indagine sui prelievi dal suo conto prima della morte. «Spariti 700.000 euro» I familiari di Paolo Calissano presentano due esposti contro Matteo Minna, legale e amministratore di sostegno dell’attore ...L’ex amministratore di sostegno di Paolo Calissano, l’attore genovese morto a Roma per una intossicazione da farmaci antidepressivi il 29 dicembre 2021, è indagato a Genova per peculato e ...