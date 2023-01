Panchina Belgio | c'è anche Pirlo per il dopo Martinez

(Di martedì 10 gennaio 2023) Andreapuò cambiaree lasciare la sua attuale posizione come tecnico del Karagumruk in Turchia. Come riportato dalla testata...

Tuttosport

Anche Andrea Pirlo è un candidato per ladel. Lo riporta l'autorevole quotidiano belga Het Laatste Nieuws, secondo il quale sarebbe stato proprio il tecnico del Karagumruk, ex Juventus nonché leggenda del calcio italiano, a ...TORINO - Pure Andrea Pirlo è in corsa per ladel. Lo riporta il quotidiano belga "Het Laatste Nieuws", spiegando che il tecnico italiano avrebbe presentato la propria candidatura alla Federazione , in cerca di un nuovo ... "Pirlo tra i candidati per la panchina del Belgio" Dopo il flop ai Mondiali, il Belgio potrebbe affidarsi ad Andrea Pirlo per ripartire. Il nome del tecnico italiano, infatti, sarebbe nella short list della federazione belga per sostituire Roberto Mar ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...