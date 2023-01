Pallanuoto | Champions League | poker Pro Recco | Hannover battuto 11-8

GenovaToday

Vacanze finite anche per lamaschile. Riparte infatti laLeague con il quinto turno della fase a gironi. In acqua Pro Recco e AN Brescia. I campioni d'Europa, inseriti nel gruppo ...Ripartirà domani laLeague dimaschile con il quinto turno della fase a gironi. In acqua Pro Recco e AN Brescia , alle 19.00 in diretta su Sky Sport Arena, contro il Waspo 98 Hannover. La squadra ... Pallanuoto, Champions League: la Pro Recco sfida l'Hannover Il 2023 della Rari Nantes inizia in salita, perché la formazione di mister Capanna, attualmente in cima alla classifica della serie A1, ha espugnato Bologna con un perentorio 15-5, frutto di un second ...Torna in acqua la Pro Recco, che domani nella vasca della Waspo Hannover giocherà la prima partita di Champions League del 2023. La buona notizia per mister Sukno è il recupero di Nicholas Presciutti, ...