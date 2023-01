Pallanuoto | Champions League 2023 | Pro Recco non sbaglia e vince 11-8 sull’Hannover

Leggi su oasport

(Di martedì 10 gennaio 2023) Inizia nel migliore dei modi ilper la Pro. I campioni di tutto aprono il nuovo anno con una vittoria: nella quinta giornata del Gruppo A delladimaschile i liguri si impongono per 11-8 in Germania in casa dell’Hannover. Il 5-3 del primo periodo ha messo subito in chiaro le cose, con la squadra di Ivovic che ha gestito il margine sino alla fine, pur non dominando come da suo solito. Miglior marcatore il solito Aleksandr Ivovic con tre reti. In chiave classifica i recchelini raggiungono la seconda piazza nel raggruppamento alle spalle del Barceloneta. Il commento di Nicholas Presciutti: “Emozionante ritornare a giocare, queste sensazioni mi mancavano. Non sono ancora al cento per cento, ma era importante riprendere il ritmo partita. Portiamo a casa i tre punti, ...