Palladino polemico con la sua maggioranza | “Ho segnalato nel silenzio il pericolo cinghiali”

Leggi su anteprima24

(Di martedì 10 gennaio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Apprendo dalla stampa locale che giovedì prossimo si terrà un incontro operativo nella sala Giunta a Palazzo Mosti, con tutte le Autorità competenti al fine di affrontare la problematica deiin città. – afferma nella nota il consigliere di maggiornarza Marcello– Lo scrivente Consigliere comunale, pur mettendo in risalto la problematica sin dal mese di maggio 2022, attraverso mail agli organi competenti e articoli sulla stampa locale, non ottenne purtroppo nessun riscontro. La questione fu affrontata dal sottoscritto in solitudine che peraltro, venne invitato presso gli Uffici della Regione Campania di Benevento, dal Funzionario competente, dott. Porcaro che, sempre disponibile, illustrò in dettaglio le iniziative assunte dall’Ente regionale anche sul territorio beneventano. Diversi furono gli ...