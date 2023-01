Pagelle Inter Parma | TOP e FLOP al termine del match – VOTI

(Di martedì 10 gennaio 2023) I top ee iai protagonisti delvalido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/23:Ledei protagonisti deltra, valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia 2022/2023. TOP:L'articolo proviene da Calcio News 24.

PROBABILI FORMAZIONI - CONSIGLI - ARBITRI - CONVOCATI -- PRONOSTICI Venerdì 13 gennaio 20.45 Napoli - Juventus Sabato 14 gennaio 15.00 Cremonese - Monza 18.00 Lecce - Milan 20.45- ...... la Juve che non ferma la sua risalita e cone Milan che fanno harakiri nel finale. Insomma un'altra giornata densa di temi che val la pena di mettere in voti ea modo ...Il sito PassioneInter.com di titolarità di Kialvo OÜ con sede in Lõõtsa tn 5-11, 11415 Tallinn (Estonia) - VAT: EE102265251, è affiliato al network Gazzanet di RCS Mediagroup S.p.a.. Unico responsabil ..."Sono amareggiato perché credo che quel gol regolare ci avrebbe portato i tre punti ma sbagliano i giocatori, sbagliano i dirigenti, sbagliano gli allenatori e sbagliano anche gli arbitri". Ai microfo ...