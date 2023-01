Padre disperato cambia sesso per ottenere la custodia dei figli | Lgbt in rivolta

(Di martedì 10 gennaio 2023) Roma, 10 gen — Casi estremi richiedono soluzioni estreme, e nel caso che vi stiamo per raccontare la «soluzione» ha provocato un gustoso cortocircuito ad evidenziare le falle delle leggi sull’autocertificazione di genere, meglio note come «leggi trans». Protagonista è il signor René Salinas Ramos,47enne cittadino dell’Ecuador che hato legalmente la sua identità di genere neltentativo dila pienadelle duee dopo la separazione dalla moglie. Nonostante si identifichi come uomo cisgender, si vesta da uomo e abbia un aspetto del tutto maschile, i suoi documenti recano la scritta «femmina» nella sezione dedicata al. Ilper avere la ...

ChiamamiCittà

... come per gli uomini Edipo ci insegnò ad uccidere i nostri padri, o meglio un'idea di, come ...che fanno da specchio alla giovane coppia scelta come sacrificio di questo violentissimo e...Anche se negherà di fronte a tutti quanti di essere ildel figlio di Seher (Ebru Ünlü) neltentativo di salvare il suo matrimonio con Saniye (Selin Yeninci), il capomastro Gaffur Takn (Bülent Polat) non riuscirà a staccarsi del tutto dalla ... Padre disperato fa arrestare lo spacciatore del figlio Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...CHIOGGIA - «Sto morendo» aveva detto al padre, chiamandolo al telefono. Roberta Boscolo Bello Sacchi, titolare del bar tabaccheria di Brondolo era tornata a casa, dopo il turno di ...