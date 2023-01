Ounahi-Napoli | gli azzurri non hanno intenzione di partecipare ad aste

CalcioNapoli24

- Azzedineè, da tempo, un obiettivo dele questo non è un segreto come non lo è, inoltre, il fatto che i partenopei abbiano impostato la trattativa per portarlo in ...Ilè alla ricerca di un centrocampista e Giuntoli ha messo gli occhi e le mani sudell'Angers Ilè alla ricerca di un centrocampista e Giuntoli ha messo gli occhi e le mani sudell'Angers. La volontà della società azzurra è chiara, nessuna asta ma la voglia di ... Ounahi-Napoli, Sky - C'è il sì del centrocampista, ecco quanto balla tra domanda e offerta: le cifre Calciomercato Napoli, adesso Giuntoli ha preso la sua decisione e il piano è chiaro: ecco come il giocatore può arrivare in rosa.Bisognerà capire se arriverà una squadra che potrà pagare uno stipendio maggiore e fare un'offerta più alta per il centrocampista marocchino.