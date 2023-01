Ottavi di Coppa Italia al via | apre Inter-Parma | chiude Juventus-Monza – Calendario e diretta tv

(Di martedì 10 gennaio 2023)(Foto US Mediaset) La stagione di calcio è ufficialmente ripartita e dopo la Serie A tocca alla, che entra nella fase cruciale deglidi finale, con l’ingresso nella competizione delle big. Otto match, dal 10 al 19 gennaio, che Mediaset garantirà in esclusiva su Canale 5 e1, per conoscere chi staccherà il pass per i quarti. Si tratta di gare secche e, dunque, in caso di parità nei 90 minuti si procederà con i tempi supplementi e se necessari i calci di rigore. Ecco ilcon gli orari di gioco e latv (anche in streaming su Mediaset Infinity). Martedì 10 gennaio: ore 21.00,Canale 5 Telecronaca: Riccardo Trevisani e Massimo ...

Sport Mediaset

Commenta per primo LaItalia 2022/23 entra nel vivo con glidi finale. È questo infatti il turno in cui entrano in scena le big per una manifestazione che in cinque partite può regalare un titolo. Titolo che ...Commenta per primo LaItalia vede finalmente scendere in campo le big della Serie A. Glidi finale del trofeo nazionale si aprono domani sera a San Siro dove i campioni in carica dell' Inter ospitano il Parma . Coppa Italia 2022-2023: in esclusiva assoluta gli ottavi di finale - Sportmediaset Pioli spera di riavere due pedine importanti per la partita di Coppa Italia contro il Torino, prevista per mercoledì... Non c'è solo il Monza ad inseguire il laterale croato Josip Juranovic, 27… Leggi ...Il rapporto tra la Fiorentina e la Coppa Italia è da sempre stato molto speciale. Se infatti la quasi centenaria storia viola ha concesso alla squadra di Firenze di vincere appena ...