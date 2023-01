Ostia | locali Ater tolti alla criminalità | Tirrito | “La mafia è così | sfrutta ogni risorsa per se stessa Non bisogna farsi ingannare”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 10 gennaio 2023)– “Il blitz di oggi ad(leggi qui), che ha restituito i(negozi e cantine) all’ente proprietario, per poi restituirli definitivamente agli aventi diritto, è un’operazione di polizia che ha un significato che va oltre il semplice controllo del territorio”. A parlare è Maricetta, portavoce del Co.G.I., il Comitato dei collaboratori di Giustizia. “Non solo è la riaffermazione del principio di legalità su una parte del territorio,Nuova, storicamente in mano a famiglie criminali, ma svela anche come il paradigma dellaaccantogente, come anti-Stato, sia fuorviante. Già, perché l’utilizzo delle cantine, ad esempio, toltedisponibilità degli aventi diritto, è stato un vero e proprio ...