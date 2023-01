Ostia | coppia gestiva il mercato delle case popolari per stoccare armi e droga | sequestri in corso FOTO E VIDEO

(Di martedì 10 gennaio 2023) Erano ormai diventati i “padroni” di una buona parte degli immobilidi Nuova, feudofamiglie Fasciani e Spada. Ma stamattina, grazie a un blitz ancora inda parte dei Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di, la loro “carriera immobiliare” è terminata. Loro, una unadi italiani gravemente indiziati di aver organizzato, gestito e tratto profitto dall’occupazione abusiva di locali e box di proprietà dell’A.T.E.R., siti in ViaEbridi e Via Martinica, nonché eseguito un decreto di sequestro preventivo di numerosi locali commerciali e di tutte le cantine situate nel complesso alloggiativo di edilizia popolare, per un totale di 4.947 mq, sono infatti stati sottoposti a misura ...

Agenzia Nova

Occupazione di edifici, con l'aggravante dell'agevolazione mafiosa: con questa accusa è finita in manette stamattina una coppia di italiani a Ostia. I due sono ritenuti responsabili di aver organizzato, gestito e tratto profitto dall'occupazione abusiva di locali e box di proprietà dell'Ater, in via delle Ebridi. Sequestrati numerosi locali commerciali e tutte le cantine situate nel complesso alloggiativo di edilizia popolare, per un totale di 4.947 metri quadri. I clan di Ostia dietro le occupazioni abusive di locali e box di proprietà dell'Ater. Blitz dei carabinieri all'alba. Due le persone finite in manette, un uomo ed una donna.