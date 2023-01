Orsato | «A Napoli a ogni gol tremava tutto Non c’è sudditanza psicologica | c’è la pressione dello stadio» 

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’arbitro Danieleha rilasciato alcune dichiarazioni da Lugano, ospite di un incontro aperto al pubblico organizzato dalla commissione arbitrale della Federazione calcistica ticinese. Un’ora di monologo – racconta La Repubblica – con aneddoti inediti sulla sua carriera. «Carriera è una parola che non mi piace, preferisco vita arbitrale, per distinguerla dalla vita vera, che è quella di tutti i giorni».ha parlato anche del Mondiale in Qatar. «Modric mi ha attaccato per il rigore che ho dato all’Argentina nella semifinale con la Croazia? Magari avrà detto qualche parola in più, però è comprensibile, visto quello che lui e i suoi compagni si giocavano quel giorno. Quando ci ritroveremo in campo, saràpassato». Perché in Serie A ci sono tante polemiche sul Var? «Non siamo certo noi a farle. Per noi è un sostegno ...