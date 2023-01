“Ormai è addio” UeD | momento decisivo per Riccardo Guarnieri | il pubblico è senza parole

Motor1 Italia

Ultimamente sono girate molte voci e, secondo alcune indiscrezioni, Spinalbese potrebbe dire... Antonino dentro o fuori della casa Antonino durante il collegamento ha spiegato che ha...Leggi Anche Harry: 'Vorrei indietro mio padre e mio fratello ma loro non vogliono far pace'per sempre all'Inghilterra Parechiaro che il principe Harry dopo questa bordata alla famiglia reale sia consapevole che indietro non si torna. Per lui la vita californiana offrirà ... Addio schermi giganti, le prossime BMW avranno solo head-up display Per la prima volta dal referendum del 2016, anche gli elettori tory bocciano l'uscita dall'Ue. Un dato che può influenzare le prossime mosse ...Apple è intenzionata ad essere sempre più indipendente e per questo da sperimentando ormai da anni dei processori che finalmente le garantiranno molta più autonomia, abbandonando Qualcomm. Dalle ultim ...