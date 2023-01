Oriana Marzoli | quando finì in carcere a causa del suo fidanzato

(Di martedì 10 gennaio 2023)è senza dubbio uno dei concorrenti di spicco della settima edizione del Grande Fratello Vip e probabilmente non tutti sanno che anche lei ha vissuto la sua Vis A Vis era. È successo un paio di anni fasua madre Cristina fu costretta a chiamare la polizia dopo aver sentito alcune grida provenire dall’appartamento della figlia. Là, insieme al suo ex di allora Eugenio Gallego, stavano litigando furiosamente. La notizia trapelò poche ore dopo come riportata dal reporter Juan Luis Galiacho a Viva La Vida: “e Eugenio sono detenuti nelle celle di Teutan e hanno rilasciato una dichiarazione. L’alterco fra i due è stato abbastanza duro“., una notte in cella dopo la rissa colA ...

Grande Fratello

Il televoto ha premiatoche ha avuto la possibilità di scegliere chi mandare direttamente al ballottaggio eliminatorio della prossima settimana. grande fratello vip,è ...Tra i personaggi più discussi al GF Vip,fa ancora parlare per un retroscena relativo al suo passato burrascoso. Tra i protagonisti più discussi e chiacchierati dell'edizione di quest'anno del GF Vip c'è sicuramente... Abbracci e carezze notturne per Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli - Mediaset Infinity La puntata andata in onda ieri sera del Grande Fratello Vip è stata come sempre piena di colpi di scena ed emozioni; tra le sorprese per i vipponi ...Daniele Dal Moro è uno dei concorrenti più apprezzati della nuova edizione del GF Vip. Conoscete la sua ex fidanzata Ecco chi è.