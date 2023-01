Ora posso dirlo | me lo ha confidato | Mauro | l' unico rimorso di Gianluca Vialli

(Di martedì 10 gennaio 2023) Nella straordinaria carriera di, dentro e fuori dai campi di calcio, c'è solo un obiettivo che non è riuscito a raggiungere. Ospite di Pressing su Italia 1, Massimoha svelato un nuovo, commovente retroscena sul suo amico scomparso il giorno dell'Epifania a Londra a 58 anni, dopo 5 trascorsi a combattere contro un tumore al pancreas. La malattia non gli ha impedito di realizzare uno dei suoi sogni: diventare campione d'Europa con la Nazionale, proprio a Londra nel luglio 2021, sia pure non da giocatore ma da responsabile della spedizione azzurra. Una forma di risarcimento per le due grandi delusioni subite a Euro 1988 e soprattutto a Italia 90, quando la squadra allenata dal ct Azeglio Vicini e contitolare al centro dell'attacco uscì sempre in semifinale contro la Russia prima e ...

Sky Sport

al massimo rimproverargli che sono inglesi nel senso che fanno la pasta un po' scotta e l'... L'incontro in pratica ha avuto solo un difetto: essere durato 'solo' un'. Leggi i commenti Ciclismo:...... 'Non so se giuridicamente si può parlare di Daspo a vita ma di sicuroassicurarvi che l'... Da lì nasce una rappresaglia che ha bloccato l'autostrada per quasi un', formando code di 15km. Le ... Borussia Dortmund, Haller: "Non vedo l'ora di giocare sotto il muro giallo" Vuoi un po’ il ritorno alle normali attività post-Covid, vuoi la ripresa dalle festività natalizie, si può dire che non ci sia palazzo a Roma che non abbia una famiglia ...Mariagrazia Vescia è la fondatrice e presidente di “MC4 in corsa per la vita!”, una neonata associazione che sostiene le famiglie colpite da sarcoma epitelioide ...