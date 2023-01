Ora bombardano Ratzinger | goduria Soumahoro e Legnini | quindi | oggi

RaiNews

A mezzogiornodi Mosca (le 10 in Italia) è entrato in vigore il cessate il fuoco annunciato da Mosca per il ...11 Difesa russa: ucraini ciin diversi punti del fronte 12:04 Turchia: ..." L'Ucraina è a un punto criticoin prima linea... La Russia sta cercando di terrorizzare la ... Le forze di sicurezza ucraineregolarmente Svatovo utilizzando sistemi di razzi a lancio ... La tregua in Ucraina non regge, feroci combattimenti nel Donbass - Kiev: missili a Kharkiv e allarme aereo in varie regioni - Kiev: missili a Kharkiv e allarme aereo in varie regioni Durante il "presunto cessate il fuoco" di 36 ore annunciato dal Cremlino per il Natale ortodosso "le truppe russe hanno compiuto attacchi su sette regioni ...(Lapresse) La tregua unilaterale annunciata da Mosca - in vigore fino alla mezzanotte di oggi - non porta al cessate il fuoco nemmeno per il ...