Optima Super Mobile | tutto illimitato e 100 GB ad appena 4 | 95 euro al mese

La pagina degli sconti

Dettagli offerta e tempi per la sottoscrizione Cosa comprende l'offerta100 Christmas Edition Esattamente come la versione standard dello stesso pacchetto, i clienti hanno a ...Italia, proprio in occasione della settimana del venerdì nero dello shopping, ha deciso di rivedere la sua già conveniente offerta100, scontandola del 50%. Le condizioni del ... Super Offerta 5 Stelle! Brescia centro in camera matrimoniale da meno di 30€ a notte! Optima Mobile ha da poco reso disponibile una nuova offerta davvero conveniente con 100 GB a soli 5 euro al mese.L’operatore di telefonia Optima ha deciso di lanciare sul mercato la nuova offerta denominata Optima Super Mobile. La promozione è attiva a partire dal giorno 2 gennaio 2023 e, almeno per il momento, ...