Onu | ' Il buco dell' ozono sparirà entro il 2040' Ambientalisti | siete pronti al lutto?

Roma, 10 gen - Ilnell'ozono sulla via della sparizione. L'allarme con cui sono cresciute molte generazioni nate tra gli anni Settanta e Ottanta del secolo scorso sembra sulla via della risoluzione, secondo quanto ......seguito delle azioni decisive assunte dai governi per ridurre le sostanze ozono lesive () - Il... E' quanto si legge in un nuovo rapporto dell', che attesta che lo strato dell'ozono, la cui ... Ambiente, rapporto Onu: buco ozono si richiuderà entro il 2040 Si sta richiudendo a seguito delle azioni decisive assunte dai governi per ridurre le sostanze ozono lesive (Adnkronos) () – Il buco dell’ozono, un tempo uno dei pericoli ambientali più temuti per il ...un accordo internazionale che ha aiutato ad eliminare il 99% dei gas che ‘bucano’ l’ozono, come iCfc usati come solventi e refrigeranti. L’Onu afferma che l’azione intrapresa sullo strato di ozono è ...