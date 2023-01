“Onorevole Soumahoro | non sia ridicolo” Gramellini stronca le accuse di complotto e di razzismo

Leggi su secoloditalia

(Di martedì 10 gennaio 2023) “, non sia”. L’attacco di Massimosul Corriere della Sera demolisce l’ormai ex parlamentare di Verdi e Sinistra italiana, che ha deciso di uscire dal gruppo rossoverde per andare nel Misto. L’ex sindacalista dei braccianti in un lungo post sui social tenta di passare da vittima. «Non esiste alcun caso». E scarica Bonelli e Fratoianni “colpevoli” a suo dire di non averlo tutelato.non gliele manda a dire:ma sta scherzando? Sua moglie, Liliane Murekatete, e sua suocera sono invischiate fino al collo; gli hanno chiesto spiegazioni che non ha mai dato; la consorte «ha mostrato elevata spregiudicatezza criminale nell’attuare un programma delinquenziale» a scapito dei migranti per i quali egli si ...