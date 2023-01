Ong | ora il Viminale per l’equa distribuzione

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 10 gennaio 2023) L’ultima trovata del ministro dell’Interno è cercare di ammantare di umanità le scelte del governo sulle Ong, alle quali si vieta di sbarcare nel porto più vicino, costringendole a spostamenti più lunghi e più rischiosi e a sobbarcarsi di ulteriori costi. L’ultima trovata del ministro dell’Interno Piantedosi è cercare di ammantare di umanità le scelte del governo sulle Ong “Dobbiamo provare a tradurre in linee d’azione il contrasto di questo fenomeno, parlando dello sfruttamento che c’è dietro il fenomeno migratorio. C’è una umanità dolente e sofferente”, dice Matteo Piantedosi al termine del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica svoltosi in prefettura ad Agrigento. La parola d’ordine delrimane la rotazione dei porti affermando anche sul fronte interno il principio della redei rifugiati sul territorio ...