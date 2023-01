Ong | Ocean Viking in arrivo ad Ancona | “Onde di 6 metri e sofferenze a bordo erano evitabili” Il meteo rallenta la Geo Barents

(Di martedì 10 gennaio 2023) I comandanti delle due navi umanitarie inadavevano chiesto l’assegnazione di porti meno distanti proprio per l’del maltempo che avrebbe potuto complicare i quattro giorni di navigazione necessari a raggiungere il capoluogo marchigiano. “Come previsto, il tempo è gravemente peggiorato con venti di 40 nodi efino a 6, aggiungendo dolore ai 37 sopravvissuti sullache sono appena scampati alla morte”, ha twittato Sos Mediterranee nell’attesa che la nave arrivi alla banchina 22 del porto. Appena ieri il ministro degli Interni Matteo Piantedosi aveva dato rassicurazioni, definendo le condizioni“non proibitive” e rispedendo al mittente le proteste delle ong per l’assegnazione di porti lontani dalle aree di ...

Sky Tg24

I 37 naufraghi dellaviking in rotta su Ancona resteranno nelle Marche. La: "Viaggio nelle onde inutile e scandaloso". Pd nello stallo sulle primarie, Letta chiama i candidati: "Sulle ...Poco più giù, nelle Marche, è diretta laViking. La nave dell'Sos Mediterranee ha a bordo 37 migranti e arriverà nel porto di Ancona oggi pomeriggio intorno alle ore 19, in anticipo ... Ocean Viking diretta al porto di Ancona con mare in tempesta Nella mareggiata con onde alte sei metri la Ocean Viking verso Ancona. Piantedosi: "Non permettiamo a navi private di sostituirsi allo Stato" ...(LaPresse) "Come previsto, il tempo è gravemente peggiorato. I 37 sopravvissuti sulla OceanViking devono fare i conti con venti da 40 nodi e onde fino a 6 metri. Quasi tutti soffrono di mal di mare. T ...