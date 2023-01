OnePlus Ace 2 o 11R | in arrivo il nuovo flagship killer | specifiche sul CMIIT

HDblog

(aggiornamento del 03 gennaio 2023, ore 10:15) 2 condivisioni Condividi Tweet Giuseppe Biondo VIA FONTE Notizie Relazionate OxygenOS 12 7T Pro McLaren Edition ArticoloFirmware2/...Lo smartphone2 ha ottenuto le prime certificazioni in Cina, identificato dal codice prodotto PHK110 e una scheda tecnica che si prospetta essere di tutto rispetto.2 oltretutto è atteso in ... OnePlus Ace 2/11R prossimo al lancio: arriva la certificazione CMIIT ... The OnePlus Ace 2 aka OnePlus 11R is expected to launch soon in China and the specifications of the phone have been leaked.According to a new report on the matter, the upcoming smartphone OnePlus Ace 2 is expected to be launched as OnePlus 11R after getting certified for sale by the Chinese market. The new OnePlus Ace 2 ...