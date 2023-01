“Onde alte sei metri e vento fino a 40 nodi” | le difficoltà sulla nave Ocean Viking diretta ad Ancona Il video girato a bordo

la Repubblica

Vento a quaranta nodi con raffiche anche più forti,fino a sei metri, che arrivavano fin sul ponte. Per quasi sedici ore, in mare Ocean Viking ha affrontato l'inferno . La cosa era prevista, del resto le previsioni meteo non sono certo un ..."I segnali che abbiamo trovato non sono rilevabili dagli attuali rilevatori digravitazionali, perché le frequenze sono troppo", conclude Chirenti. "Dovremo aspettare 10 - 15 anni per la ... Migranti, Ocean Viking verso Ancona tra onde alte sei metri. Piantedosi: "Soddisfatti della scelta, i salvat… Rimarranno nelle Marche i 37 migranti a bordo della Ocean Viking e dell'ong Sos Méditerranée. L'approdo previsto ad Ancona: su Twitter però la denuncia, 'onde ...Nella mareggiata con onde alte sei metri la Ocean Viking verso Ancona. Piantedosi: "Non permettiamo a navi private di sostituirsi allo Stato" ...