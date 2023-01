Agenzia ANSA

"Ilattuale di Covid in Cina non dovrebbe avere un impatto significativo in Europa". Lo afferma l'Organizzazione mondiale della sanità(). "Scientificamente non c'è una minaccia imminente per l'..."Ilattuale di Covid in Cina non dovrebbe avere un impatto significativo in Europa". Lo afferma l'Organìizzazione mondiale della sanità () "Scientificamente non c'è una minaccia imminente ... Oms, picco Covid in Cina senza impatto in Europa - Asia Secondo l'Organuizzazione mondiale della sanità (Oms), «Il picco attuale di Covid in Cina non dovrebbe avere un impatto significativo in Europa». Lo afferma oggi il direttore regionale per l'Europa de ...L'Organizzazione mondiale della sanità ha reso noto che "il picco attuale di Covid in Cina non dovrebbe avere un impatto significativo in Europa". In occasione del Capodanno cinese, il quale quest'ann ...