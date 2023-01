Occupazione abusiva di immobili a Ostia | misura cautelare per una coppia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Hanno organizzato e gestito le occupazioni abusive die box di edilizia popolare Ater ache venivano utilizzati come basi logistiche e depositi per lo stoccaggio di materiale illecito, ...

Hanno organizzato e gestito le occupazioni abusive di immobili e box di edilizia popolare Ater a Ostia che venivano utilizzati come basi logistiche e depositi per lo stoccaggio di materiale illecito, ...La senatrice Ilaria Cucchi: 'Fallimento delle istituzioni che non solo abbandonano le vittime e gli ultimi, ma anche chi si sostituisce alla loro ... Roma, Casa delle donne Lucha y Siesta, slitta processo per ... Su delega della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica di Roma, i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Gruppo di Ostia hanno eseguito un'...