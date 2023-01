Nuovo Rinascimento Lancia 2023 | primo episodio del docufilm

Passione Auto Italiane

Dopo il lancio del trailer durante il Lancia Design Day , tenutosi lo scorso 28 novembre, da oggi è on air la versione integrale della prima puntata del cortometraggio dal titoloLancia. Il futuro nelle nostre radici . Le parole di Luca Napolitano, CEO del marchio Lancia : " Il cortometraggio rappresenta per noi un bellissimo racconto che riassume i mesi di ...Per me ildi Lancia è un sogno che si realizza. Attraverso questo percorso strategico, ... Jean Pierre Ploué, e i membri del suo team che hanno contribuito alla creazione dellogo, ... Da oggi live su YouTube “Nuovo Rinascimento Lancia. Il futuro nelle ... Nuovo Rinascimento Lancia, primo episodio del docufilm. Luca Napolitano: “Rappresenta un racconto che riassume i mesi di lavoro fatti insieme".L'evento Lancia Design Day del 28 novembre 2022 ha segnato l'inizio di una nuova era per il glorioso marchio italiano con oltre 115 anni di storia. La presentazione ha previsto il piano di lancio di t ...