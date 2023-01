Non solo per luce e gas | novità anche per la bolletta dell’acqua

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il Governo ha deciso di portare avanti il cosiddetto bonus sociale bollettenel 2023. Le bollette continuano infatti a mettere sotto pressione milioni di consumatori italiani. La crisi energetica provocata dalla guerra in Ucraina non è stata ancora superata eper questo inizio 2023 i prezzi, pur se scesi, non sono ancora ritornati ai valori pre conflitto. X Bonus bollette 2023 prorogato Ecco ...

Orizzonte Scuola

...più quindisul valore incrementale. Il regime ordinario sarà ripristinato dall'anno 2023per gli investimenti sulla stampa: il credito d'imposta è concesso nella misura unica del 75 ...A Milano dal 2024 le auto viaggeranno con un limite di 30 chilometri orari in tutta la città ein certe zone come accade oggi. Lo ha stabilito il Consiglio comunale che ha approvato un ordine del giorno della maggioranza che invita il sindaco, Beppe Sala , e la sua giunta a proclamare ... La fuga dalla scuola pubblica italiana della famiglia finlandese e non solo. Lettera Durante il CES di Las Vegas abbiamo avuto la possibilità di assistere alla gara di Indycar con monoposto autonome. Tecnologia di altissimo livello, ma lo show è da migliorare. Ennesima vittoria italia ...Vialli è un po’ di tutti, lo si è capito in questi giorni. Patrimonio del calcio, non solo italiano, internazionale. Lo piangono in tanti, anche quei tifosi che non lo hanno potuto incitare come… ...