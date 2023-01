Non solo Ounahi | un altro protagonista del Mondiale nel mirino del Napoli per il futuro

(Di martedì 10 gennaio 2023) I mondiali in Qatar si sono conclusi da quasi un mese e si sono dimostrati, come sempre, un’ottima vetrina per i calciatori di giovane età meno conosciuti. Nelle ultime settimane, ilha sondato il terreno per, calciatore dell’Angers che piace tanto alla compagine azzurra. Sempre dal Marocco però c’è ungiocatore che sembra essere finito neldi Cristiano Giuntoli. El Khannouss: chi è il 2004 del Genk Si tratta di Bilal El Khannouss, secondo quanto riferito infatti dalla redazione di Tuttomercatoweb, il club azzurro avrebbe puntato come possibile obiettivoil classe 2004 del Genk. Il marocchino vede il suo contratto scadere nel 2026 ed è un titolare inamovibile della squadra belga. Anche alin Qatar ha collezionato ...

