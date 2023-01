“Non puoi tacere su questa cosa” GF Vip | bufera su Signorini e i fatti choc | “È gravissimo”

Leggi su tuttivip

(Di martedì 10 gennaio 2023) Ormai gli spettatori ci sono abituati. Capita spesso che dallo spiato appartamento di Cinecittà emergano argomenti delicati e sta principalmente al conduttore come affrontarli. Per questo in un modo o nell’altro, Alfonsoriesce sempre a fare discutere al GF Vip 7. Oggi per Nicole Murgia ed Andrea Maestrelli. Sono entrambi al GF Vip 7 per un motivo. Si sono frequentati e già ciò genera, di partenza, una dinamica. Ma inoltre, Nicole Murgia e Andrea Maestrelli si sono lasciati in maniera davvero turbolenta, per non dire violenta addirittura. Tradimenti, piatti lanciati, telefoni rotti. Ma Alfonsoha troncato sul nascere. GF Vip,super il caso tra Nicole Murgia e Andrea Maestrelli L’argomento in questione, di conseguenza, è la violenza domestica. Parlando in codice, ...