Non è l’autonomia differenziata a impoverire il Mezzogiorno

Leggi su ilfoglio

(Di martedì 10 gennaio 2023) Al direttore - Sono arrivate le divise all’Agenzia delle Dogane. Una maxicommessa da 21 milioni di euro per i 12 mila dipendenti civili che ora hanno tutta l’aria di poliziotti: giubbotti, tute, stivali, cinturoni, baschi e visiere, con coccarda della Repubblica e logo dell’Agenzia. Le possiamo ammirare nelle puntate in onda in questi giorni di “Un posto al sole”, la storica fiction di Giovanni Minoli in onda su Rai Tre. Una sponsorizzazione da 300 mila euro per pubblicizzare l’Agenzia guidata dal grillino Marcello Minenna, dopo la mancata nomina alla Consob. L’ex assessore al Bilancio di Roma, che sulle divise voleva anche le stellette autoproclamandosi generale di corpo d’armata, ha speso tanto per il rilancio dell’immagine dell’agenzia: oltre ai 21 milioni per le divise, 2,5 milioni di comunicazione, altri per il logo sui marmi del palazzo, e per rifarsi uno yacht oggetto di ...