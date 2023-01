Nomine | confermati Ruffini Entrate e Dal Verme Demanio Alle Dogane arriva Alesse Ruffini | ?«Ringrazio il governo | un onore servire il Paese»

Il Sole 24 ORE

Il Consiglio dei ministri ha deliberato un giro diper le Agenzie fiscali, l'Agenzia nazionale per i giovani e di generali di corpo d'armata. Su proposta del ministro dell'economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, è arrivato l'avvio delle ...... se non, cessano automaticamente il loro operato al novantesimo giorno dalla nomina del ... D'altronde legovernative, sempre, sono state scelte dai governi in carica. Tanto per fare un ... Nomine, confermati Ruffini (Entrate) e Dal Verme (Demanio). Alle Dogane arriva Alesse. ... Roma, 10 gen. (askanews) - Il Consiglio dei ministri ha deliberato un giro di nomine per le Agenzie fiscali, l'Agenzia nazionale per i giovani e ...Due conferme su tre nelle caselle “pesanti” delle agenzie fiscali. In attesa di altre mosse sui vertici dei Dipartimenti chiave dei dicasteri. Lo spoils system del governo Meloni ...