Nomine agenzie fiscali | Alesse a Dogane | confermati Ruffini e Dal Verme

(Di martedì 10 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il Consiglio dei ministri ha avviato la pratica per lealle. Alleormai confermata l’uscita di Marcello Minenna, al suo posto il capo di gabinetto del ministro per la Protezione civile Nello Musumeci, Roberto. Mentre sono statiErnesto Mariaall’Agenzia delle Entrate e il direttore dell’Agenzia del Demanio, Alessandra Dal. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Corriere della Sera

