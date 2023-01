Nocera | stadio allagato causa maltempo 

Leggi su zon

(Di martedì 10 gennaio 2023) Si contano i danniti dal maltempo nel territorio dell’Agro: uno tra questi, l’allagamento delloSan Francesco diInferiore. L’acqua ha invaso la zona retrostante i tabelloni pubblicitari, spingendosi sotto le gradinate e la pista di atletica. Acqua alta anche all’esterno dell’impianto sportivo. Diverse famiglie residenti nella zona sono state evacuate. Ma non solo lo, a rischio esondazione il torrente Solofrana. Già qualche tempo fa i residenti avevano chiesto al sindaco Paolo De Maio un intervento per monitorare le zone a rischio. Inoltre, come riporta SalernoToday, erano stati chiesti controlli di verifica per contrastare gli sversamenti illegali. Ad ottobre avevano ceduto gli argini nella zona Starza, con allagamento di abitazioni e colture; un mese dopo i muri di contenimento ...