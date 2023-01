No | il Wef non ha chiesto la depenalizzazione della pedofilia

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il 7 gennaio 2023 su Facebook è stato pubblicato un post in cui si afferma che il World economic forum (Wef) avrebbe«ladel sesso con i bambini, sostenendo che le leggi contro l'”amore a distanza di età”, più comunemente noto come, “violano i diritti umani”». Nel post è presente anche lo screenshot di un presunto tweet in lingua inglese pubblicato dal Wef , che riporta: «Le leggi che impongono limiti di età all’amore violano i diritti umani». Si tratta di una notizia infondata, che non trova riscontro in nessuna testata e in nessun comunicato ufficiale del Wef. Contattato dai colleghi di Reuters, un portavoce del World economic forum ha dichiarato che si tratta di una notizia «completamente inventata» e che il Wef «non ha mai rilasciato dichiarazioni di questo tipo». Non esiste inoltre ...

