NJPW | Il contratto di Jay White è in scadenza | WWE alla finestra

(Di martedì 10 gennaio 2023) Il mondo del pro wrestling è un po’ come quello del calcio: quando i contratti vanno in, c’è sempre qualcuno interessato a un determinato atleta. In questo caso, l’atleta in questione, potrebbe essere un’acquisizione veramente importante per la WWE. A quanto pare, nelle ultime ore si è diffusa la voce che “Switchblade” Jay, sia incon lae che lo stesso wrestler sia intenzionato a trasferirsi negli USA. Le voci Secondo quanto riportato da Fightful, la WWE sarebbe molto interessata al wrestler, così come la WWE:“Ildi Switchblade Jayscadrà relativamente presto e quelli all’interno dellasi aspettano che lascerà la compagnia. Quelli con cui abbiamo parlato credono che la WWE e l’AEW siano molto interessate a ...

