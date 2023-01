Nina Zilli incinta | l’indiscrezione di Fiorello in diretta sui social

(Di martedì 10 gennaio 2023)? Questa la notizia “sfuggita” ain unaInstagram insieme a Biggio. I due comici sono in attesa delle nuove puntate di Viva Rai 2 che riprenderanno il 16 gennaio. Una delle sigle è firmata proprio da, e per questo i due conduttori si sono rivolti a lei fino allo spoiler che ha scatenato i cacciatori di gossip.ha detto: “Graziecon il suo ragazzo, Danti. Ma le persone lo sanno? Si è detta quella cosa lì? Pubblicamente?”. Biggio ha domandato: “Quella che stanno insieme?”.ha continuato: “Ah non lo sai neanche tu, non lo diciamo. Tra loro c’è del tenero, ma anche dell’altro“. Quindi Mauro Casciari ha fugato ogni dubbio: “C’è del terzo”. Così ...

Fanpage

Fiorello e Biggio lo svelano in diretta a Viva Rai 2. La cantante non confermaè incinta Lo scoop da Fiorello E se nessuno ci aveva pensato è arrivato Fiore a mettere la pulce nell'orecchio dei fan. Stamattina su Viva Rai 2, Fiorello e Biggio hanno iniziato a ... Tra Nina Zilli e Danti c'è un terzo: Fiorello e Biggio svelano in diretta che la cantante è incinta Viva Rai 2, dichiarazione spiazzante di Fiorello su Nina Zilli: sarà vero Nella puntata odierna di Viva Rai 2, programma condotto da Rosario ...Nuova frittata a Viva Rai2. La speciale edicola di Fiorello che va in onda sui social, in attesa di arrivare in tv, ha regalato un altro scoop ai suoi ascoltatori. Nina Zilli è incinta