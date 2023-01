Nina Zilli incinta | la notizia svelata per errore da Fabrizio Biggio durante Viva Rai2 | ' Lei e Danti aspettano un terzo'

(Di martedì 10 gennaio 2023) Non solo il numero di Alessia Marcuzzi mostrato a tutta Italia. Fiorello ene hanno combinata un'altra,la diretta del programma. Il comico ex del duo 'I soliti ...

la Repubblica

è incinta . Onlyfans, Rebecca Busi la pilota italiana che corre la Dakar: 'Ognuno deve usare i social come vuole' C'è Posta per Te, Stefano e Valentina 'sono tornati insieme e aspettano il ...ROMA - Puntata carica di news (e spoiler) questa mattina a Viva Rai2!.ha cantato la sigla del programma di Fiorello, scritta insieme al compagno - il cantautore Danti - e il conduttore, scherzando con Fabrizio Biggio, ha svelato che la cantante è in dolce ... Fiorello e gli spoiler in diretta: Nina Zilli aspetta un figlio e Biggio svela il numero di Alessia Marcuzzi È la Peter Pan della televisione italiana, pronta a buttarsi per terra a fare il ragno e la morte del cigno nello… Leggi ...Biggio ha chiamato la conduttrice - da stasera alla guida del programma 'Boomerissima'- e Fiorello inquadra il cellulare ...